Villette e Formazza unite nella difesa del dialetto e della lingua Walser FOTO

Accendere un riflettore sul dialetto e la lingua walser, per conservarli ed evitare che finiscano nell’oblio. Giovedì 29 maggio, nel pomeriggio, alle 17.30, il grazioso borgo vigezzino di Villette ha ospitato l'incontro "Valli in dialogo - Vigezzo e Formazza si raccontano". Tra parole che danzano e note che si intrecciano, due valli si tendono la mano nel cortile del Museo etnografico "La Ca' di Feman da la Piaza".

Un pomeriggio in poesia, per accendere un riflettore sull'importanza del dialetto e della lingua Walser, che rischiano l'estinzione. Un piacevole e partecipato momento di lettura di poesie in dialetto villettese e in walser formazzino e la successiva traduzione. Protagoniste: Rosanna Ramoni, Anna Maria Bacher, con l’accompagnamento musicale di Silvia Varioletti (flauto traverso) e Paolo Framarini (hakchbrétt walser). Ancora una volta il piccolo paese di Villette si è contraddistinto per spirito di iniziativa, organizzando un evento originale, molto apprezzato dal pubblico, in gran parte proveniente da fuori valle.