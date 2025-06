Il Verbano Cusio Ossola è terra di manager

Nel Verbano Cusio Ossola sono in aumento i manager. A dirlo sono gli ultimi dati diffusi da “Manageritalia”, in occasione della sua assemblea regionale svoltasi nei giorni scorsi, anche per festeggiare gli 80 anni di nascita dell’organizzazione.

E’ emerso, in un quadro generale che presenta luci e qualche ombra, che in Piemonte si contano poco meno di 10.600 professionisti, una cifra questa in aumento per il 2023 rispetto al 2022. Forte, ancora, la differenza di genere: nell’ambito dei manager, infatti, le donne non riescono ad arrivare a quota 2 mila. Rispetto agli uomini, però, la loro crescita è più netta. Scendendo nel particolare, si evince dal report che la provincia del Vco chiude con il segno positivo: + 2,3% rispetto all’anno precedente. Unica provincia in flessione è quella dei “cugini” di Novara: -0,8%. Il capoluogo regionale Torino si conferma quella più numerosa per manager: se ne contano 7.363 dei 10.600 totali. L’assemblea di “Manageritalia”, va detto, è stata gestita dal presidente Alfredo Lanfredi ed ha compreso anche la Valle d’Aosta.