Seminario a Villa Pariani: imprese e Dogane a confronto su Incoterms, regolarizzazioni e Aeo

Nella splendida cornice di Villa Pariani a Verbania, si è tenuto nei giorni scorsi il seminario “Incoterms, regolarizzazione a posteriori e Aeo: guida alle procedure doganali”, realizzato dall’Unione Industriale e dall’Ufficio delle Dogane del Verbano Cusio Ossola. Il convegno ha l’obiettivo di fornire alle imprese le indicazioni per sviluppare le best practices procedurali e si inserisce nella pluriennale collaborazione tra l’Unione Industriale e l’Ufficio delle Dogane. Le Regole Incoterms® – INternational COmmercial Terms– sono termini contrattuali, codificati dalla Camera di Commercio Internazionale, che identificano in maniera chiara la ripartizione tra venditore e compratore delle obbligazioni, dei rischi e delle spese connesse alla consegna della merce. Gli Incoterms® disciplinano nello specifico chi, tra le due parti contrattuali, debba stipulare il contratto di trasporto della merce e l’eventuale assicurazione fino al luogo convenuto; chi si debba far carico delle incombenze relative allo sdoganamento all’esportazione e all’importazione; individuano, inoltre, dove e quando avviene la consegna della merce, il momento del trasferimento dei rischi di danni alla merce dal venditore al compratore e ogni altra spesa relativa alla consegna della merce.

Le Regole Incoterms® rappresentano uno standard riconosciuto a livello globale e vengono inserite nei contratti nazionali e internazionali, offrendo un punto di riferimento certo per importatori, esportatori, trasportatori e assicuratori che lavorano nel mondo del commercio internazionale. Il seminario, un focus tecnico sulle procedure doganali, si è focalizzato sul corretto utilizzo degli Incoterms, sulla regolarizzazione a posteriori e sulla figura dell’operatore economico autorizzato AEO. L’operatore Aeo beneficia di un canale preferenziale nelle operazioni doganali che consente alle aziende certificate una maggiore competitività nei traffici commerciali, grazie all’affidabilità accertata da Adm. Un confronto diretto e altamente qualificato, fondamentale in un ambito caratterizzato da continue innovazioni e una concreta dimostrazione dell’attenzione che l’Agenzia rivolge alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, realtà di confine extra UE.