Gaiardelli: "Al fianco dei produttori per promuovere le eccellenze del territorio"

Dopo l’evento svoltosi nei giorni scorsi all’osteria Gallo Nero di Montecrestese a cura di Apao, l’Associazione produttori agricoli ossolani e dei produttori vitivinicoli ossolani in particolare, il presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola Francesco Gaiardelli, interviene in una nota per sottolineare l’importanza di “supportare chi promuove il territorio e le sue peculiarità con tanta energia”. “Siamo stati presenti a Food & Wine – dice Gaiardelli nel comunicato –, evento promosso da noi e da Atl Terre Alte del Piemonte nell’ambito della legge regionale 14 del 2016, art. 21, convinti di quanto sia rilevante e fondamentale incentivare i nostri sapori d’eccellenza, dal Monte Rosa passando per l’Ossola e i nostri laghi sino alle Terre dell’Alto Piemonte. Lo scopo dell’appuntamento di Montecrestese era quello di riunire un po’ tutta la filiera, dai produttori ai ristoratori, dagli enotecari agli operatori del settore fino alle istituzioni, in un evento capace di mettere al centro la nostra terra e i suoi prodotti”.

È stata una giornata, va detto, alla quale ha preso parte tantissima gente, ricca di incontri, di racconti e di calici “che sanno di territorio”. Un’anteprima speciale di “Ossola in Cantina”, in programma il prossimo 26 aprile. “Sono molto soddisfatto – prosegue Gaiardelli – di aver potuto ancora una volta toccare con mano il fatto che quando si lavora uniti, quando si fa rete, i risultati poi arrivano. Ringrazio per questo gli amici di Apao. È importante – conclude il presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola – continuare a promuovere, con costanza e visione, le eccellenze del nostro territorio”.