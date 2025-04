Una serata per riflettere e imparare a godersi il vino consapevolmente, senza marketing né mode. La condotta Slow Food organizza per venerdì 4 aprile alle 17.30 presso l'aula di fisica del Collegio Rosmini un appuntamento dedicato al nettare degli dei in cui si confronteranno Michele Fino e Marco Martini presidente Apao.

A seguire presso il ristorante didattico “Inizio” dell’Istituto Alberghiero vi sarà un apericena con degustazione di Prunent delle aziende agricole ossolane e riso.