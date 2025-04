Conto alla rovescia per la nuova edizione di "Ossola in cantina"

Prosegue il conto alla rovescia per “Ossola in cantina”, l’evento organizzato per sabato 26 aprile dall’associazione produttori agricoli ossolani (Apao) con la collaborazione dell’associazione italiana sommelier Verbania e dalla condotta Slow Food Valle Ossola. La manifestazione ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare i piccoli produttori vinicoli del territorio attraverso la degustazione dei vini e le visite alle cantine e ai vigneti ossolani. I biglietti sono già in prevendita online sul sito di Apao; i tagliandi per la degustazione dovranno essere ritirati il giorno dell’evento nella sede di Apao a Crevoladossola, in via Martinoja.

Sono otto le cantine che apriranno le proprie porte in occasione di “Ossola in cantina”: Ca' da l'Era Azienda Agricola di Pieve Vergonte (via del Piano 15) di Mara Toscani e Marco Martini; La cantina di Tappia di Villadossola (via Case Rossini 3) di Corrado Zaretti; Azienda Vitivinicola Edoardo Patrone di Domodossola (Borgata Baceno 51) di Edoardo Patrone; Agriturismo La Tensa di Domodossola (località Tensa); Villa Mercante di Trontano (via Strada Vecchia 23); Cantine Garrone di Oira di Crevoladossola (via Valle Formazza 13); Dea – Agricoltura eroica in Val d’Ossola di Masera (via Provinciale); Istituto Agrario Fobelli di Crodo (via Roma 9).

Calice dopo calice, il percorso di “Ossola in Cantina” porterà a percorrere strade, mulattiere e sentieri che sono anche linee di congiunzione tra passato e futuro, riscoprendo un mondo antico il cui recupero è oggi in atto con volontà e determinazione. Le cantine sono visitabili senza un ordine predefinito e vanno raggiunte in automobile.