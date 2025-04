Druogno in rosa: oltre 5.000 euro per la ricerca sul cancro con “Just The Woman I Am” FOTO

Oltre 5000 euro in favore della ricerca sul cancro. Con la seconda edizione della camminata in rosa “Just The Woman I Am” Druogno si conferma esempio di solidarietà: un bel segnale da un piccolo paese che si vuole dimostrare attento al tema della salute e della prevenzione.

Just The Woman I Am è un'iniziativa nata nel 2014 a Torino promossa dal Cus di Torino in collaborazione con l'Università e il Politecnico del capoluogo piemontese: da allora, grazie al progetto “Just The Woman On The Road”, ha coinvolto sempre più città e Comuni italiani che organizzano la propria corsa sul territorio.

L'evento – organizzato dal comune vigezzino in collaborazione con la Cooperativa Sfera e patrocinato dalla Provincia del Vco, da Fidal Vco, Csi Verbania e Vigezzo ti Aiuta e che ha visto 220 partecipanti – si pone come scopo quello raccogliere fondi per la ricerca universitaria sul cancro oltre che a promuovere la prevenzione, gli stili di vita sani, l'inclusività e la parità di genere.

Così il vice sindaco di Druogno, Piergiacomo Andreoli: "Anche quest'anno il Comune di Druogno ha aderito con entusiamo a Just The Woman I Am non solo per l'importante finalità benefica della manifestazione ma anche per la valorizzazione del nostro territorio. Il percorso permanente JTWIA permette infatti di scoprire il nostro paese attraversando le bellissime frazioni di Sasseglio e Coimo".

Il fine è proprio quello di valorizzare l'aspetto storico del sentiero, soffermandosi in particolar modo sul ruolo ricoperto dalle donne che un tempo percorrevano quel percorso per trasportare a spalla la segale dal Mulino di Sasseglio al forno del pane di Coimo.

"Da quest'anno il percorso è stato valorizzato – spiega Aretha Mietto della Cooperativa Sfera – con alcuni nuovi pannelli informativi che illustrano l'evento Just The Woman I Am ma anche quello che era appunto il ruolo storico delle donne: un piccolo omaggio alle donne della valle di un tempo".

E dagli organizzatori giungono i ringraziamenti per l'ottima riuscita dell'evento: "Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno partecipato alla manifestazione, i volontari dell'Ambulanza, il Soccorso Alpino, la Società Operaria con “Vi portiamo noi”, “Vigezzo ti aiuta” per la presenza e il servizio svolto, tutti i volontari che hanno dato il proprio contributo e il gruppo Alpini di Druogno per l'ottimo pranzo".