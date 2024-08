Conto alla rovescia per la 51esima edizione della Sgamelãa d'Vigezz

Torna anche per il 2024 lo storico appuntamento con la Sgamelãa d'Vigezz, giunta alla sua 51esima edizione. In programma per domenica 8 settembre, la corsa non competitiva è uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno e si snoda lungo un percorso affascinante e ricco di scorci meravigliosi che tocca tutti i sette comuni della Valle Vigezzo e molte delle splendide frazioni che si trovano sul tracciato.

La corsa è organizzata dall’Atletica Ossolana Vigezzo in collaborazione con ul Grup ad La Sfadia'a. tra pochi giorni sarà possibile iscriversi tramite il sito ufficiale della Sgamelãa d'Vigezz.