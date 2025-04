Riccardo Brezza critica Marchioni sulla gestione delle case Atc

Il Partito Democratico del Verbano-Cusio-Ossola respinge con forza le recenti dichiarazioni del presidente dell’Atc Marco Marchioni nei confronti di Fabio Gibertoni, segretario del circolo Pd di Villadossola. Secondo il Pd, le parole di Marchioni, cariche di un tono paternalistico e irritato, sono un tentativo maldestro di screditare chi ha sollevato una problematica reale e urgente: lo stato di degrado in cui si trovano numerosi alloggi popolari sul territorio.

"Fabio Gibertoni ha svolto il compito che ogni rappresentante politico dovrebbe assumersi: dare voce a chi vive situazioni difficili, segnalare le carenze strutturali e chiedere risposte concrete", ha dichiarato Riccardo Brezza, segretario provinciale del Pd Vco. "Invece di affrontare seriamente i problemi, Marchioni ha scelto l'attacco personale e la delegittimazione politica, un atteggiamento inaccettabile da parte di chi guida un ente pubblico."

Le dichiarazioni di Marchioni, che definiscono "superficiali" e "scorrette" le parole di Gibertoni, sono state giudicate dal PD come un segno di chiusura al confronto democratico. Secondo il partito, questo comportamento dimostra una totale mancanza di rispetto per il ruolo della politica e, soprattutto, per i bisogni di chi vive ogni giorno nelle case popolari. "La gestione dell’edilizia residenziale pubblica non è un gioco di propaganda, ma una questione di responsabilità", ha aggiunto Brezza. "Le denunce puntuali e documentate non possono essere liquidate con fastidio o arroganza."

Il Partito Democratico chiede a Marchioni di concentrarsi meno su comunicati e più sulla manutenzione delle case popolari, di abbassare il tono nervoso e di aumentare la trasparenza nelle sue azioni. "Se l'Atc ha davvero a cuore le condizioni di vita degli inquilini, apra un tavolo di discussione con le amministrazioni locali, i consiglieri comunali e i cittadini per affrontare insieme il problema."

Il Pd del Vco esprime il proprio sostegno pieno e convinto a Fabio Gibertoni, ribadendo che il tempo delle verità imposte dall’alto è finito. "Il confronto politico non si zittisce con repliche stizzite", ha concluso Brezza.