Estate tra natura, cultura e cammini: le proposte del Cai Valle Vigezzo per scoprire la montagna

La Sezione Cai Valle Vigezzo torna protagonista dell’estate vigezzina con una serie di appuntamenti che uniscono natura, cultura e passione per la montagna. Grazie a importanti collaborazioni, tra cui quella con il Geoparco UNESCO Sesia Val Grande e il Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito Desio" dell’Università degli Studi di Milano, il mese di agosto si arricchisce di occasioni per conoscere e vivere il territorio.

Si parte giovedì 7 agosto alle ore 20:45 con una serata divulgativa presso la sede sociale del CAI in via Pittor Fornara 49 a Prestinone di Craveggia. L'incontro, dal titolo “Il Paesaggio racconta: alla scoperta dell'anello geoturistico alto della Valle Loana”, sarà curato dalla professoressa Irene Bollati (Università degli Studi di Milano) insieme al dott. Michele Zanelli e alla dott.ssa Cristina Viani (Geoparco Sesia Val Grande). Un’occasione per scoprire gli aspetti geomorfologici della Valle Loana, pensata anche per chi non può percorrere fisicamente i sentieri.

L’indomani, venerdì 8 agosto, spazio all’escursionismo con l’anello geoturistico alto della Valle Loana (itinerario EE, dislivello 800 metri, lunghezza 12 km, tempo di percorrenza 7 ore con pausa pranzo al sacco). Il ritrovo è fissato alle 7:30 al parcheggio del cimitero di Malesco o alle 8 in località Fund i Ghebi. La guida sarà proprio la prof.ssa Bollati. L’escursione, riservata a un massimo di 20 partecipanti, richiede buon allenamento e attrezzatura adeguata; al termine, è prevista una merenda facoltativa al Rifugio Laurasca (costo 15 euro). Prenotazioni entro il 6 agosto scrivendo a: segreteria@caivigezzo.it. Per i non soci CAI è prevista un'assicurazione giornaliera (8,40 euro).

Sabato 9 agosto sarà invece la volta della nona edizione della “Via del Mercato”, una camminata lungo l’antica via commerciale che univa i centri della Valle. Il ritrovo è previsto alle 9:15 a Druogno, nel piazzale della colonia davanti alla stazione della ferrovia Vigezzina. Il percorso, di tipo turistico ma piuttosto lungo, attraverserà Orcesco, Gagnone, Sasseglio, Buttogno, Toceno e Vocogno, per concludersi a Prestinone intorno alle 15:30. Durante il tragitto, non mancheranno punti ristoro e momenti di approfondimento sul patrimonio artistico locale. Posti limitati (max 100 partecipanti), iscrizione obbligatoria entro il 7 agosto via mail a segreteria@caivigezzo.it. Offerta minima: 5 euro a persona.

Domenica 17 agosto alle ore 21, all’interno del Festival “Sentieri e Pensieri”, la Sezione CAI ospiterà Oreste Forno, alpinista e uomo di montagna, che racconterà la sua esperienza di vita lontano dalla città. L’incontro si preannuncia intenso e ispiratore. Info e prenotazioni: santamariamaggiore.info/prenotazioni.

Infine, mercoledì 27 agosto alle ore 20:30, la Sezione sostiene con piacere la seconda serata del ciclo “La Cà di Feman racconta...”, organizzata nel piccolo museo etnografico di Villette. Protagonista dell’incontro sarà la guida Daniela Bertoldi, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra montagna, tradizioni e storia locale.