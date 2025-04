Case popolari, continua lo scontro tra Atc e Pd: "L'agenzia cerca il dialogo, ma deve essere costruttivo"

“Nessun tentativo di screditare Gibertoni, semmai prendiamo oggi atto che il segretario del circolo Pd villese è subito corso da... “papà” Brezza”. Inizia così la nota in cui Marco Marchioni, presidente di Atc Piemonte Nord, replica alle parole di Riccardo Brezza, segretario provinciale del Pd, sul tema delle case popolari. “Ironie a parte, il comunicato Atc che tanto ha dato fastidio al partito democratico è stato scritto in doverosa replica alle problematiche sollevate che erano e rimangono – lo ribadiamo qui – scorrette e superficiali, sia nei fatti sia nella sostanza, e sarebbe stato sufficiente leggere con attenzione la nota dell’ente per rendersene conto ed evitare questa nuova e pessima figura. Il compito della politica, caro Brezza, è sacrosanto, altrettanto quello di chi amministra la res pubblica”.

Prosegue Marchioni: “Il confronto democratico sullo stato di palazzine e alloggi dell’ex Sisma c’è stato eccome, peraltro ampiamente pubblicizzato dai mezzi di informazione, tanto che al Villaggio era presente, tra i tanti, anche il consigliere di opposizione Mauro Ferrari col quale c’è stato, e lo ringrazio, uno scambio proficuo. Dov’erano, invece, Gibertoni e Brezza?”.

“L’agenzia – continua il presidente Atc - cerca il dialogo a patto, però, che sia sempre costruttivo. Si può fare di più e meglio, anche questo è un concetto che mi piace ripetere spesso perché ci credo, pur tuttavia resta evidente a chiunque conosca la situazione delle case popolari in Italia, che il contesto dell’ex Sisma è il migliore di tutto il quadrante da noi gestito. Altro che degrado. Nelle dichiarazioni di Gibertoni non vi era alcuna denuncia “puntuale e documentata”, piuttosto tanta disinformazione e propaganda politica priva di ogni fondamento, come quando tenta di far passare l’argomentazione – completamente errata – che l’ente non abbia utilizzato i fondi Pnrr o che non esegua le manutenzioni. È in questo modo, forse, che il Pd s’occupa dei “bisogni di chi vive ogni giorno nelle case popolari”? Caro Brezza, più concentrati e seri di così, mi verrebbe da dire, si muore e ad ogni buon conto tutte le azioni di Atc sono e devono essere trasparenti. E infatti così è”.

“Quanto, poi, agli auspicati tavoli di lavoro – si legge ancora nella nota di Marchioni - ricordo al segretario provinciale del Pd – che pur essendone informato, quale ex assessore del comune di Verbania, tuttavia sorvola – che da cinque anni a questa parte vengono periodicamente svolti presso la prefettura del Vco (l’ultimo dei quali, di recente, sul tema della morosità) alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, sindaci e operatori del settore”.

Conclude: “Infine, approfitto dello spazio che mi concederà “Ossola News” per dare un’informazione utile ai nostri inquilini dell’ex Sisma. Durante l’incontro del 26 marzo scorso è emerso che tre tetti in piode di tutto il vasto complesso necessitano di manutenzione. Ebbene, è di queste ore – dunque una decina di giorni lavorativi post incontro pubblico – la pubblicazione della manifestazione d’interesse da parte di Atc, utile e necessaria a realizzare l’intervento richiesto”.