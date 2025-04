Host.it acquisisce Bhoost e Magentiamo: Torino si consolida come polo dell’hosting per e-commerce

Host.it, hosting service provider nato a Torino nel 2002 e parte del Gruppo Vianova, annuncia ufficialmente l’acquisizione di Bhoost.com e Magentiamo.it

Con oltre 5 milioni di euro di ricavi nel 2025, Host.it si consolida tra le prime aziende del settore nel capoluogo piemontese, con l’obiettivo di eccellere nei servizi ad alte performance per l’e-commerce e di espandersi anche oltre i confini nazionali.

Questa operazione strategica rafforza la posizione di Host.it come leader nell’hosting per Magento e potenzia la community italiana di sviluppatori ed e-commerce, offrendo:

● Velocità: grazie agli accordi con Varnish Enterprise e alla propria rete CDN specifica per Magento.

● Sicurezza: con la protezione antiBOT avanzata di Blackwall e la collaborazione con Sansec, leader nella sicurezza per e-commerce Magento, che offre rilevamento avanzato di malware e protezione in tempo reale contro le minacce informatiche.

● Resilienza: con infrastrutture distribuite nei 3 datacenter di proprietà del Gruppo, per garantire una business continuity nativa e trasparente.

Inoltre, una partnership strategica con Hyvä permetterà di promuovere e divulgare il suo innovativo front-end per Magento, ottimizzato per massimizzare le prestazioni e migliorare la velocità degli e-commerce. Host.it lavorerà a stretto contatto con Hyvä per supportare gli sviluppatori e le web agency italiane nell’adozione di questa soluzione altamente performante.

L’integrazione di Magentiamo.it rappresenta un impegno concreto nello sviluppo della community Magento in Italia, offrendo formazione gratuita per merchant e sviluppatori, eventi divulgativi per web agency e nuove occasioni di networking tra i professionisti dell’ecosistema Magento.

Un segnale importante per il settore è l’ottenimento della licenza ufficiale da parte di Adobe per l’organizzazione del Meet Magento Italia 2025, che si terrà il 25 settembre a Roma, segnando il ritorno di questo evento di riferimento dopo anni di assenza dal territorio italiano.

“Bhoost e Magentiamo nascono da un’esigenza concreta: portare performance reali e competenze verticali nel mondo Magento. Negli anni abbiamo costruito molto più di una semplice infrastruttura cloud o di un portale di formazione: abbiamo creato un ecosistema, una community, una visione condivisa. Con Bhoost abbiamo spinto al massimo le performance degli e-commerce grazie a un’infrastruttura pensata per essere veloce, resiliente e sicura. Con Magentiamo abbiamo formato centinaia di merchant e sviluppatori, alimentando un movimento che oggi ha bisogno di scalare.

L’incontro con Host.it è stato naturale: condividiamo gli stessi valori, la stessa attenzione per la qualità tecnica e la stessa ambizione di fare dell’Italia un punto di riferimento nel panorama e-commerce europeo. Questa nuova fase è l’inizio di un’espansione ancora più grande, che unisce infrastruttura cloud, supporto tecnico e cultura open source per costruire qualcosa che non esiste ancora: un polo tecnologico italiano, capace di dare valore a chi lavora, sviluppa e vende online. E siamo solo all’inizio.”— Andrea Saccà, Founder Bhoost e Magentiamo

“L’acquisizione di Bhoost e Magentiamo è un passo strategico per Host.it: non solo miglioriamo ulteriormente le performance dei nostri servizi di hosting per Magento, ma investiamo nella crescita della community, offrendo formazione e supporto a merchant e sviluppatori. Con questa operazione, Host.it si posiziona ancora più saldamente come polo tecnologico d’eccellenza nel cuore di Torino e si prepara a espandere il proprio raggio d’azione anche oltre confine. Siamo entusiasti di organizzare Meet Magento Italia 2025 e di creare nuove opportunità per il settore.” - ha dichiarato Marco, CEO di Host.it.

