Aprile è il mese della prevenzione alcologica: open day ai SerD del Vco

Ad aprile riflettori puntati sui rischi ed i problemi di salute associati al consumo di bevande alcoliche, sulle strategie di sensibilizzazione e sui servizi di aiuto messi in campo dalle Aziende Sanitarie e dalle associazioni di volontariato. È fondamentale per i cittadini conoscere i rischi derivanti dall’assunzione di alcol, ecco perché in tutto il territorio regionale, come nel resto d’Italia, sono previste iniziative di informazione e sensibilizzazione.

La ricorrenza è annualmente promossa dall’Osservatorio Nazionale Alcol (Ona) dell'Istituto Superiore di Sanità e dal Centro dell’Oms per la ricerca e la promozione della salute su alcol e problematiche alcol-correlate (Who-Cc), in stretta collaborazione con la Società Italiana di Alcologia (Sia), l’Associazione Italiana dei Club Alcologici Territoriali (Aicat) ed Eurocare European Alcohol Policy Alliance, ed è sostenuto e finanziato dal Ministero della Salute.

Per quanto riguarda il nostro territorio, il servizio delle dipendenze SerD dell’Asl Vco organizza un open day il 16 aprile, dalle 10.30 alle 16.00, nelle sedi di Omegna (via De Angeli 109), Verbania (via Crocetta 13) e Domodossola (via Nenni 11). Gli operatori saranno disponibili a rispondere alle domande dei visitatori.

È inoltre prevista una giornata di formazione per gli operatori sanitari, il 27 maggio, dal titolo “Alcol e tabacco: innocue abitudini o importanti fattori di rischio”, che si terrà presso l’aula Saglietti a Omegna (è necessaria l’iscrizione comunicando all’indirizzo milena.agus@aslvco.it nome, cognome, servizio di appartenenza, professione e numero di cellulare).

Il consumo di alcol a “maggior rischio” per danni alla salute è una prerogativa dei residenti nel nord Italia, con un trend in aumento. In particolare, il consumo di alcol in Piemonte (68,5%) è peggiore rispetto al dato nazionale (58,4%) L’attenzione degli operatori sanitari al problema dell’abuso di alcol appare ancora troppo bassa: appena il 7% dei consumatori a “maggior rischio” riferisce di aver ricevuto il consiglio di bere meno, in Piemonte riferisce di aver ricevuto il consiglio solo il 6% dei consumatori.