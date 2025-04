Maltempo, Anas al lavoro per ripristinare la viabilità nel Vco

L’ondata di eccezionale maltempo che sta colpendo il nord-ovest dell’Italia e la Toscana ha determinato la chiusura al transito di diverse strade statali interessate da locali innalzamenti dei corsi d’acqua, esondazioni e frane. Le squadre di intervento e il personale tecnico di Anas sono al lavoro senza sosta per garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità laddove interrotta.

Per quanto riguarda il Vco, rimane al momento chiusa la SS 229 del lago d’Orta dal km 55,000 al km 58, 000, nel comune di Omegna, a causa dell’innalzamento del fiume Strona.

Chiusa in tre diversi tratti anche la SS 549 di Macugnaga: all’altezza della galleria Rio Valle, dal km 23,874 al km 24,022, a causa di un allagamento; in località Stabioli, al km 10,000, nel comune di Calasca Castiglione per la presenza di materiale sulla carreggiata in seguito all’esondazione del torrente Anza; nel comune di Bannio Anzino dal km 11,600 al km 13,000 a causa di una frana.

Infine, rimane chiusa la SS 659 delle valli Antigorio e Formazza a scopo precauzionale per allerta meteo idrogeologica rossa ed arancione, dal km 36,400 al km 40,000, nel comune di Formazza, località Cascata Toce. A causa di una frana è rimane chiuso anche il tratto dal km 31,800 al km 33, 200, sempre nel comune di Formazza; in questo caso è stata istituita una viabilità alternativa.