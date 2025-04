Acqua Novara.VCO approva il bilancio 2024 con un utile di 9,2 milioni e investimenti da record

Si è svolta oggi, 24 aprile 2025, l’assemblea dei soci di Acqua Novara VCO. Tra i punti affrontati, l’approvazione del bilancio d’esercizio 2024, che si concretizza con un risultato molto positivo. A fronte di un fatturato pari a 75,1 milioni di euro, la società ha realizzato un utile netto di 9,2 milioni di euro.

Si conferma in crescita significativa anche il trend degli investimenti, che ha raggiunto i 40,1 milioni di euro, record storico per la società, pari a 84,5 euro abitante/anno.

Approvato altresì il bilancio di sostenibilità 2024, che denota l’ormai consolidata integrazione tra gli aspetti strategici della gestione ed i criteri ESG, secondo gli standard più evoluti nel settore.



Nella parte straordinaria dell’assemblea, in coerenza con la recente proroga decennale dell’affidamento del servizio idrico, è stata estesa la durata della società dal 31 dicembre 2027 al 31 dicembre 2050.



“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto e l’approvazione unanime di oggi ci porta ad affrontare le prossime sfide con ulteriore slancio. Siamo consapevoli che Acqua Novara.VCO è ormai una realtà che è guardata anche a livello nazionale come un punto di riferimento tra i gestori di scala sovra provinciale. Se siamo arrivati a questi traguardi lo dobbiamo all’appoggio dei sindaci nostri soci, alla conduzione del management, al lavoro quotidiano di 280 uomini e donne che con impegno operano nell’ottica dello sviluppo sostenibile del territorio”, hanno sottolineato il Presidente Emanuele Terzoli e l’amministratore delegato Daniele Barbone.