Stranieri in Svizzera: sono gli italiani il gruppo più numeroso

Gli italiani sono il gruppo straniero più numeroso che risiede in Svizzera. Le statistiche, riportate da Swissinfo, dicono che nel 2024 il numero di persone immigrate entrate in Svizzera nel 2024 è diminuito del 6%, attestandosi a 170.607 unità. Allo stesso tempo, il numero di coloro che hanno lasciato il Paese è aumentato. Di conseguenza, l’immigrazione netta è diminuita di 15.459 persone (o del 15,6%).

I dati, dicevamo, sono dell’Ufficio federale di statistica che spiega che l’anno scorso ‘’un numero crescente di stranieri residenti in Svizzera ha deciso di tornare in patria.

‘’Flussi migratori fortemente influenzati da fattori economici. Se la situazione economica svizzera cambia rispetto a quella di altri Paesi, tendiamo ad assistere a cambiamenti nella migrazione”, ha dichiarato a Swissinfo Didier Ruedin, professore al Forum svizzero per gli studi sulla migrazione e sulla popolazione dell’Università di Neuchâtel.

L’anno scorso hanno lasciato la Confederazione circa 60.597 cittadini dell’Unione Europea e dell’l’Associazione europea di libero scambio, con un aumento del 5,9% del numero di stranieri in partenza da questi Paesi.

Le statistiche dicono che ‘’la maggior parte delle immigrate e degli immigrati proviene tradizionalmente dai Paesi confinanti, come l’Italia e la Germania, o da Paesi europei leggermente più lontani, come il Portogallo o la Spagna. Anche i rifugiati provenienti da Paesi in guerra, come il Kosovo negli anni Novanta, hanno costituito comunità significative in Svizzera.

Nel corso degli anni, le cittadine e i cittadini italiani sono diventati la popolazione straniera più numerosa che vive in Svizzera (nel 2024 erano 346’981), seguiti da chi arriva dalla Germania (332’132), dal Portogallo (263’028) e dalla Francia (173’353).