Buona partecipazione al memorial Settimio Bruno FOTO

Buona affluenza per il torneo interregionale per ranking che si è svolto al PalaCsi di Villadossola sabato 18 e domenica 19 maggio, 4ª edizione del memorial Settimio Bruno nostro storico giocatore.

Al sabato mattina va di scena la fascia Over 5500 dove concorrono una quarantina di atleti e dove noi presentiamo ben 15 atleti tra cui i nostri più giovani giocatori. Ottimo risultato per Giulini Riccardo che perde la finale contro il torinese Bartoli, 5º posto per Bertagna Eugenio, mentre ottengono il 9º posto Cupelli Stefano e Mocellini Federico. Bravi anche Poletti Emil, Zaretti Lorenzo, Baldiraghi Kevin, Storni Michele e Ferrari Filippo che passano il girone ma si fermano al primo turno ottenendo il 17º posto.

Nel pomeriggio secondo torneo fascia Over3000 dove i nostri giocatori la fanno da padrone. Vittoria per Antonietti Erica che si conferma in formissima in vista dei prossimi campionati italiani di Riccione, la nostra atleta supera in finale il torinese Sabolo Daniele e in semifinale il figlio Sabolo Eric. Terzo posto per Dossena Giuseppe, 5º posto per Giulini Riccardo e Vesci Federico, mentre si piazzano al 17º posto Ricca Luigi, Pedroli Wladimir, Talato Valter, Martelletti Paolo e Baldiraghi Kevin.

In serata largo ai doppi dove ancora Antonietti Erica in coppia con Vesci Federico trionfano contro la coppia di Moncalieri Lepore/Messina, terza piazza per Pedroli Wladimir insieme al bavenese Introini Danilo.

Alla domenica vanno di scena gli Over800, dove si impone il milanese Tagliabue Stefano, per i nostri portacolori buon 3º posto per Ceciliato Elio. Nel pomeriggio poi ultimo torneo, l'Assoluto, dove di nuovo andiamo a podio con Ceciliato Elio in seconda piazza e Rigotti Luca al 3º posto.