Indennità di carica per la presidente del consiglio comunale

Oltre alla tassa rifiuti, in coda al consiglio comunale di giovedì sera a Villadossola è passata la decisione di dare l’indennità di carica alla presidente del consiglio, Chiara Riganti.

Il sindaco Bruno Toscani ha rimarcato che ‘’per i comuni come Villa è prevista una indennità del 10 per cento del compenso riservato al sindaco. Alla presidente vanno 4800 euro l’anno, di cui 1800 garantiti dallo Stato: noi ne metteremo 3 mila’’.

Dall’opposizione Mauro Ferrari ha chiesto ‘’perché questa indennità venga riconosciuta solo adesso e non sia mai stata applicata prima. Altri comuni come Villa, un esempio è Gravellona Toce, non l’hanno istituita’’.

‘’C’è sempre un momento per farlo’’ ha detto il sindaco.

La maggioranza (compresa la presidente Riganti) ha votato compatta a favore dell’indennità. La minoranza si è astenuta.

In apertura di consiglio il gruppo di minoranza ha voluto ricordare la figura di Ernesto Grossetti, scomparso di recente, che fu consigliere ed assessore in città.