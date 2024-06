Concerto d'estate con le bande di Domodossola e Busto Garolfo

Sarà una festa all'insegna dell'amicizia e della musica il Concerto d'estate in programma domenica 16 giugno alle 18.00 in piazza Rovereto a Domodossola. Protagonisti saranno il Civico Corpo Musicale di Domodossola, diretto dal maestro Paravati, e il Corpo Musicale Parrocchiale Santa Cecilia di Busto Garolfo diretto dal maestro Clementi.

"Quest'anno abbiamo deciso di anticipare il nostro consueto concerto di fine corso, e con piacere l'abbiamo inserito nel calendario del Giugno Insieme e dei festeggiamenti per la festa patronale - spiega Gian Marco Iaria, presidente del Civico Corpo Musicale di Domodossola - abbiamo invitato la banda di Busto Garofalo a unirsi al nostro evento per offrire un elemento di novità sia per quanto riguarda il repertorio che l'esecuzione".

Le due formazioni si alterneranno con repertori che spaziano dalla musica leggera, pop, brani Disney per poi concludere con le relative marce, quella di Domodossola composta da Lusardi, e quelli di Busto Garofalo composta da Ortolano.

Appuntamento dunque sabato 16 giugno alle 18.00 in piazza Rovereto, in caso di maltempo il concerto si terrà nell'auditorium dell'Istituto Rosmini.