Pericoloso il tratto di provinciale al ponte sull'Ovesca FOTO

L’incidente di sabato sera sulla provinciale 166 a Villadossola ripropone la pericolosità del tratto a ridosso del ponte sul torrente Ovesca. L’impatto tra due auto – feriti gli occupanti le vetture - è avvenuto all’altezza del ponte, dove da via Boldrini ci si immette sulla strada provinciale.

Al termine di via Boldrini c’è lo stop ma per chi si immette sulla provinciale per girare verso Domodossola la visibilità sia praticamente zero.

I parapetti del ponte sull’Ovesca – rifatti anni fa – rendono la visibilità quasi nulla e chi arriva da via Boldrini non riesce a ‘vedere’ bene se giungono mezzi da via san Bartolomeo, cioè da nord. I due specchi messi sull’altro lato della strada sono piccoli e non aiutano. Da due-tre mesi, poi, a complicare la situazione della visibilità sono arrivate anche le impalcature necessarie a fare i lavori al ponte.