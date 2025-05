M5S, nasce ufficialmente il gruppo territoriale del Vco: in collegamento anche Giuseppe Conte

Nella serata di lunedì 28 aprile è stato ufficialmente fondato il gruppo territoriale del Vco del Movimento 5 Stelle. Nel corso dell’incontro è stato eletto Imerio Frattini come rappresentante del gruppo, con il compito di coordinarne le iniziative locali, in linea con l’azione nazionale del Movimento 5 Stelle, per ridare voce, forza e importanza a tutti i cittadini.

“Ultimamente – si legge in una nota del gruppo - le maldestre decisioni di alcuni governi hanno allontanato i cittadini dalla politica, disorientando e convincendo molti al “Tanto sono tutti uguali!”, questa posizione di comodità, favorisce chi pretende di governare senza dover presentare un resoconto agli elettori, e chi considera la politica, solo un proprio tornaconto personale. In questo particolare periodo storico, ridare voce ai territori diventa fondamentale per la nostra forza politica, oltre ad essere un’ottima sentinella anche per il lavoro dei nostri eletti in regione e in Parlamento”.

A sottolineare l’importanza dell’evento, si sono collegati in videoconferenza il presidente Giuseppe Conte, che ha portato il suo saluto e il suo incoraggiamento, la vicaria Paola Taverna, la ex Senatrice Susy Matrisciano e la consigliera regionale Sarah Di Sabato, oltre ai responsabili del coordinamento territoriale regionale e nazionale.