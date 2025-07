Assestamento di Bilancio: 17 gli emendamenti esaminati

Sono stati 17 gli emendamenti delle opposizioni al Ddl sull’assestamento di bilancio esaminati nella seduta della prima Commissione Bilancio di questa mattina, presieduta dalla vicepresidente Debora Biglia. Gli emendamenti affrontati erano tutti relativi al macrotema della tutela della salute.

Ad intervenire sui numerosi emendamenti sono stati: Alberto Avetta, Monica Canalis, Nadia Conticelli, Laura Pompeo, Domenico Ravetti, Domenico Rossi, Mauro Salizzoni, Daniele Valle, Emanuela Verzella (Pd), Vittoria Nallo (Sue), Valentina Cera e Giulia Marro (Avs), Pasquale Coluccio e Alberto Unia (M5s).

L’ostruzionismo delle minoranze è motivato dalla contrarietà all’annunciato emendamento di Giunta all’Assestamento, che prevede un aumento delle aliquote Irpef regionali.

Per il momento è previsto che l’esame del disegno di legge “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027” prosegua per tutta la giornata e poi in seduta notturna.