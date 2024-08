Saranno celebrati domani i funerali di Stefano Bargiga

Saranno celebrati domani, sabato 3 agosto, i funerali di Stefano Bargiga, l’operaio di 41 anni che ha perso la vita lunedì 29 luglio in un incidente sul lavoro a Pieve Vergonte.

La celebrazione è prevista per le ore 14.00 nella chiesa di Pieve Vergonte. Il rosario sarà invece recitato questa sera alle 20.00.

In occasione dei funerali a Pieve Vergonte sarà lutto cittadino.

Il sindaco Maria Grazia Medali, ha deciso di dichiarare il lutto cittadino. ‘’Pieve Vergonte – dice - in questi ultimi anni e' stata colpita per troppe volte dalle morti sul lavoro e ciò deve portare ad una riflessione collettiva. Nel ribadire la vicinanza alle famiglie Bargiga e Bianchetti, rammento le doti umane del caro Stefano, auspicando che sia ad esempio per l'intera comunità’’.

L’amministrazione comunale ha disposto l'esposizione della bandiera a mezz'asta per la giornata di domani sabato 3 agosto, giorno dei funerali previsti per le 14 nella chiesa del paese ossolano.