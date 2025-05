Marina Massironi a La Fabbrica con "Ma che razza di Otello sei?"

In seguito all’annullamento dello spettacolo “Oliva Denaro” a causa di motivi di salute della protagonista, Ambra Angiolini, il teatro La Fabbrica di Villadossola propone un nuovo spettacolo da inserire nella stagione 2024/2025. Si tratta di “Ma che razza di Otello sei?” di Lia Celi, diretto da Massimo Navone e con protagonista la nota attrice Marina Massironi. Lo spettacolo va in scena martedì 6 maggio alle 21.00.

Se a raccontarci l’Otello è Shakespeare è una tragedia, se ce lo racconta Verdi è un melodramma. Ma quando la narrazione della fosca vicenda del Moro è affidata a un’autrice vivace – e appassionata melomane – come Lia Celi, il risultato è una inaspettata rilettura della storia dell’impresa verdiana, delle regole del melodramma e dei temi cari alla tragedia shakespeariana: la gelosia, il razzismo, il plagio, la calunnia.

Il gioco della riscrittura propone un inedito punto di vista al femminile rispetto alle eroine del melodramma e si apre a divertenti e amari cortocircuiti con l’attualità. Marina Massironi restituisce al pubblico la genesi del capolavoro verdiano con notizie storiche curiose, spunti d’attualità e riflessioni sulle dinamiche umane di cui il triangolo Otello-Iago-Desdemona si fa emblema, con umorismo sottile e spiazzante e momenti tragicamente appassionati. Il tutto accompagnato dalla timbrica cristallina dell’arpa di Monica Micheli.

Per chi lo avesse già acquistato per lo spettacolo “Oliva Denaro”, che era previsto per il 28 febbraio, il biglietto rimane valido anche per il nuovo appuntamento. È inoltre possibile richiedere il rimborso del biglietto già acquistato: è necessario compilare l’apposito modulo e consegnarlo, insieme al biglietto stesso, entro il 15 aprile all’ufficio segreteria del centro culturale La Fabbrica (in corso Italia 13) negli orari di apertura al pubblico (martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00, giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00). Per i biglietti acquistati online è possibile richiedere il rimborso inviando il file e il modulo compilato all’indirizzo info@teatrolafabbrica.com, con documento di identità del richiedente. Non si effettuano, invece, rimborsi agli abbonati per l’intera stagione.