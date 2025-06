Musica in Quota entra nel vivo: la Nuova Filarmonica Omegnese in scena all'Alpe Mastrolino

Entra ufficialmente nel vivo la 19esima stagione di Musica in Quota. Domenica 22 giugno il primo appuntamento della nuova edizione, con la Nuova Filarmonica Omegnese protagonista di un’esibizione all’Alpe Mastrolino per celebrare un importante traguardo, i 40 anni di attività.

Diretta dal maestro Pasquale Ciocca Vasino, la Nuova Filarmonica Omegnese si esibisce dal 1985 in manifestazioni religiose, civili e folkloristiche della città di Omegna, ma anche in altre regioni italiane e all’estero.

Per la prima data di Musica in Quota, gli spettatori dovranno intraprendere una breve escursione ai piedi del Mottarone. Si parte dal piazzale della chiesa della Madonna del Popolo di Omegna, per poi salire il sentiero degli Gnomi fino all’Alpe Mastrolino. La passeggiata ha un tempo di percorrenza di circa 45 minuti, con dislivello di 150 metri.