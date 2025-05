Festival Di-Se, in biblioteca un laboratorio creativo per i più piccoli

Nell’ambito del Festival dell’illustrazione Di-Se x BlitzArt, che l’Associazione Musei Ossola organizza tra il 3 maggio e l’8 giugno a Domodossola, lo stesso sabato 3 maggio alle 10.30 la biblioteca civica Contini ospita un laboratorio creativo rivolto ai bambini dai 3 ai 7 anni, con l’illustratrice Anna Spreafico. Durante il laboratorio, che prende ispirazione dal libro “Lotte bestiali” di Nomos Edizioni, i piccoli partecipanti si cimenteranno nell’illustrazione degli animali caratteristici delle nostre montagne.

Il laboratorio fornirà ai bambini una guida per disegnare un animale partendo da forme semplici e aggiungendo via via i dettagli. Sarà un modo per imparare divertendosi, alimentando la curiosità verso la conoscenza scientifica degli animali e stimolando al contempo la creatività per rappresentare in modo personale soggetti reali.

L’iniziativa è inserita nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia, realizzato grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo. Per partecipare è richiesta la prenotazione contattando il numero 0324 242232 oppure l’indirizzo e-mail biblioteca@comune.domodossola.vb.it.