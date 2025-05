Fiab Vco e Matibellula Odv insieme per una pedalata benefica a sostegno dei piccoli pazienti oncologici

Un nuovo progetto di solidarietà unisce Fiab Vco e Matibellula Odv, due realtà che da sempre lavorano per il bene delle famiglie e dei bambini. La collaborazione nasce con l'intento di promuovere attività benefiche a sostegno dei piccoli pazienti oncologici e della ricerca sulle malattie pediatriche rare e neuro-oncologiche. Fiab Vco, da tempo impegnata in attività rivolte ai più piccoli, trova così un partner naturale in Matibellula Odv, associazione costituita nel 2022 con l’obiettivo di finanziare l’assistenza e la ricerca nel campo delle malattie pediatriche e delle cure palliative.

Per celebrare questa nuova collaborazione, Fiab Vco ha organizzato una pedalata benefica che si terrà sabato 3 maggio 2025. I partecipanti si ritroveranno alle 14:00 davanti all'Ossola Outdoor Center di Crevoladossola per un percorso che li condurrà lungo la Ciclovia del Toce, con arrivo alla Collinetta dello Sport di Villadossola. Un’occasione per unire l’amore per la natura, lo sport e la solidarietà.

La partecipazione alla pedalata è gratuita, ma si chiede di registrarsi sul sito web ufficiale di Fiab Vco (www.fiabvco.it) dove sono disponibili tutti i dettagli sul programma e su come contribuire a questa causa importante.