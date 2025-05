Sanità nel Vco, il Pd presenta un'interrogazione parlamentare: "Governo e regione si assumano le proprie responsabilità"

È stata depositata oggi alla Camera dei Deputati, in accordo con il Partito Democratico del Vco, un’interrogazione a firma dell’onorevole Chiara Gribaudo, vicepresidente del Pd, indirizzata al ministro della salute, per chiedere conto dei gravi ritardi nell’espressione del parere ministeriale sul piano di edilizia sanitaria presentato dalla regione Piemonte, relativo al territorio del Verbano Cusio Ossola.

“Siamo davanti a uno stallo inaccettabile – dichiara Gribaudo – Il governo deve fare la sua parte e fornire subito il parere sul piano sanitario del Vco. Senza questo passaggio, non è possibile né ristrutturare gli attuali presidi ospedalieri né avviare il percorso per l’ospedale unico, condiviso da professionisti sanitari e da numerosi sindaci del territorio. Il Verbano Cusio Ossola non può pagare le divisioni interne alla destra su un tema così delicato”.

Nel testo dell’interrogazione si sottolinea come da mesi il Vco sia in attesa di un pronunciamento ufficiale da parte del Ministero, necessario per sbloccare qualsiasi ipotesi concreta di riorganizzazione del sistema sanitario locale. La situazione è aggravata da anni di incertezza istituzionale e dalla persistente assenza di investimenti strutturali adeguati.

“La battaglia per una sanità pubblica di qualità nel Vco – afferma Riccardo Brezza, segretario provinciale del Partito Democratico – non può più essere rinviata. Le ambiguità della regione Piemonte, unite all’inerzia del governo, stanno penalizzando cittadini e operatori sanitari. L’assenza del parere ministeriale è ormai un ostacolo politico prima ancora che tecnico. È tempo di trasparenza e responsabilità istituzionale: per questo tutto il Partito Democratico del territorio è mobilitato e pretende risposte nelle sedi istituzionali deputate. Il Partito Democratico continuerà a monitorare la situazione e ad incalzare le istituzioni competenti, affinché si arrivi finalmente a una scelta chiara e sostenibile per il futuro della sanità nel Vco, nel rispetto del diritto alla salute di tutte e tutti”.