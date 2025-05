Visite ed esami a prezzi agevolati per i cittadini residenti a Pallanzeno

Anche Pallanzeno segue l’iniziativa già messa in atto da altri comuni ossolani, tra cui Ornavasso e Vogogna, per offrire ai propri cittadini un nuovo servizio che permetta di ovviare all’ormai cronico problema delle liste d’attesa per le prestazioni sanitarie. Il comune ha dunque stipulato una convenzione con due strutture sanitarie private, alle quali i cittadini residenti a Pallanzeno potranno accedere per visite ed esami a prezzi agevolati.

“Abbiamo pubblicato un bando – spiega il sindaco Gianpaolo Blardone – tramite il quale abbiamo potuto stipulare questa convenzione, della durata di tre anni ed eventualmente rinnovabile. Le strutture che hanno aderito sono il centro Medici Insieme di Villadossola, che offre uno sconto del 5% e D-Medical di Domodossola, che applica uno sconto del 10%”.

L’elenco delle prestazioni e il listino dei prezzi sono reperibili presso gli uffici comunali. I cittadini possono rivolgersi a uno dei due centri; al momento della visita, sarà necessario esibire il documento d’identità per verificare l’effettiva residenza nel comune di Pallanzeno.