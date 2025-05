Perchè votare al Referendum

Io amo la nostra Costituzione Italiana. E la rispetto in tutti i suoi dettami.

Proprio per questo andrò a votare per i 5 referendum dell’8 e 9 giugno. Non dico cosa voterò, ma annuncio – già fin da ora - che mi recherò alle urne. Comprendo anche le ragioni di quelli che hanno deciso (o decideranno) di non votare per non far raggiungere il quorum. È anche quella una scelta, ma non la condivido. Per niente.

Il referendum è un passaggio fondamentale della nostra democrazia. La prima cosa da sottolineare è la diversità che c'è tra un referendum e un’elezione politica ‘normale’, dove chi va a votare delega qualcun altro a rappresentarlo, mentre col referendum non delego proprio nessuno: sono io che decido. Il referendum, infatti, è una delle forme di partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica previste dalla nostra Costituzione.

La Repubblica Italiana è nata proprio da un referendum. E con il referendum sono state fatte scelte fondamentali della nostra vita sociale: dal divorzio all’aborto alla scala mobile, solo per fare alcuni esempi.

Votare è un diritto conquistato con lotte decennali (avete visto il meraviglioso film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi?), per questo ogni volta che posso esprimere il mio consenso (o dissenso) lo faccio recandomi ai seggi. Per me il non-voto è un’occasione persa di democrazia. Va benissimo anche la scheda bianca, anche quella è una scelta. Ma quando leggo che per l’ elezione del sindaco della mia città – cioè del mio primo rappresentante – non si è raggiunto il 40 per cento degli aventi diritti, mi si stringe il cuore.

Se non si raggiungerà il quorum e salteranno questi 5 referendum non avranno vinto i sì o i no, avrà vinto il menefreghismo.

Avrà vinto il mare o la montagna, rispetto all’impegno personale.