Con l'Hackaton si conclude il progetto "Sport Jam" nelle scuole del Vco

Il 21 e 22 maggio l’IIS Dalla Chiesa Spinelli di Omegna ospita un nuovo evento organizzato dalla provincia del Vco nell’ambito del progetto “Sport Jam”, bando “G.A.M.E. Upi 2.0” dell’Unione delle Province d’Italia. L’Hackaton, promosso da provincia del Vco Eurodesk con Vedogiovane scs e comune di Omegna, darà agli studenti dell’istituto Dalla Chiesa la possibilità di confrontarsi in lingua inglese sul tema sport e inclusione con coetanei spagnoli, in connessione con l’accoglienza della visita studio Erasmus di una delegazione di studenti coetanei e docenti da una suola partner nella città di Ceuta.

Le attività in dimensione europea con l'accoglienza della delegazione spagnola hanno avuto inizio lunedì 19 maggio e vedono coinvolta nello scambio la classe seconda A dell'Istituto dalla Chiesa Spinelli, indirizzo servizi per la sanità e l'assistenza sociale, che ha partecipato ad attività ludiche e didattiche. L’incontro internazionale si è aperto con giochi di conoscenza e un pranzo insieme nella sede scolastica.

L’Hackathon si concluderà il 22 maggio dalle 16.00 con un evento di premiazione finale, dove verranno decretati i vincitori e i progetti finalisti. La premiazione sarà curata dalla giuria istituzionale composta da: Alessio Baldi, consigliere della provincia del Vco con delega a Eurodesk Istruzione e giovani; Daniele Berio, sindaco di Omegna (ente associato al progetto Sport Jam); docenti e dirigenti dell’IIs Dalla Chiesa Omegna e della scuola partner spagnola; rappresentati del Ciss Cusio (ente associato al progetto Sport Jam); rappresentanti del mondo dello sport. La giuria consegnerà i premi ai tre team finalisti, per celebrare i risultati ottenuti dagli partecipanti durante l'hackathon.

Il consigliere Alessio Baldi commenta: “Come provincia e servizio Eurodesk siamo molto contenti di poter offrire, tramite il progetto Sport Jam, e in rete con gli enti partner, sempre nuove opportunità di crescita e apprendimento sul fronte sportivo e interculturale. L'hackathon in questione, gestito in rete con Vedogiovane scs, è solo un esempio del grande lavoro che si sta facendo in rete con le associazioni sportive, le scuole e gli enti pubblici”.

“Sport Jam” è un progetto a titolarità di provincia del Vco - Eurodesk Vco, promosso in rete con le cooperative sociali Vedogiovane, e le associazioni Asd Azzurra Basket Vco, Ads Sci club Valle Antigorio, Virtus Verbania, Bocciofila Anpi Crusinallo Asd, Asd Il Centro Judo in collaborazione con il Consorzio Intercomunale dei Servizi socioassistenziali del Cusio e il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Ossola e i comuni di Verbania, Gravellona Toce, Villadossola e Omegna.