Test di ammissione a Infermieristica: l’8 settembre la prova per la sede di Verbania

È stata fissata per lunedì 8 settembre la data del test di ammissione al corso di laurea triennale in Infermieristica per l’anno accademico 2025/2026. La prova, che riguarda anche gli aspiranti studenti della sede formativa di Verbania — parte integrante della Scuola di Medicina dell’Università del Piemonte Orientale — si svolgerà a Novara, presso la sede della Scuola di Medicina.

L’appuntamento rappresenta il passaggio fondamentale per tutti coloro che desiderano intraprendere un percorso formativo nell’ambito delle professioni sanitarie, in un contesto accademico e territoriale qualificato.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria del Corso di Verbania, ospitata presso l’Asl Vco, al numero 0323 363121.