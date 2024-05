AmaRene e Pop Coro insieme per un concerto benefico a La Fabbrica

L’arte della musica unisce le persone e connette le generazioni, ma serve anche per fare del bene. Con questo spirito, giovedì 30 maggio alle 20.30 al Teatro La Fabbrica di Villadossola l'Associazione AmaRene e il Pop Coro organizzano il concerto benefico "La Via della Musica". Lo scopo della serata è quello di contributi per l'acquisto di occhiali a visione micrometrica da destinare ai reparti Dialisi e Nefrologia di Domodossola e Verbania.

Il Pop Coro propone un repertorio che spazia tra stili e generi musicali diversi, caratterizzato dalla costante attenzione per l’aspetto interpretativo nel rispetto della lingua originale e dell’intenzione comunicativa degli autori dei brani. È diretto dai maestri Barbara Billet, pianista e cantante, e Paolo Frigerio, musicista eclettico, chitarrista e pianista, compositore e autore di parte letteraria.

I biglietti sono in prevendita a Domodossola alla Libreria Grossi. Costo del biglietto 20 euro.