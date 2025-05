Fecondazione assistita, in Piemonte 700 coppie in attesa della prima visita

Dal 30 dicembre scorso la procreazione medicalmente assistita è stata inserita nel Lea. É diventata cioè una prestazione che tutte le Regioni sono obbligate a fornire ai cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di un ticket: si va dai 100 ai 300 euro, contro le tariffe private che partono dai 5 mila euro.

700 coppie in attesa

Al momento sono 700 le coppie in attesa della prima visita per la fecondazione assistita nelle strutture sanitarie del Piemonte. "Il primo passo che dovrebbe avviare - per coppie infertili, sterili o con malattie geneticamente trasmissibili, eterosessuali - il percorso per la materialità, si trasforma in una sorta di calvario tra attese, burocrazia e costi insostenibili".

A dirlo è la consigliera regionale del Pd Nadia Conticelli, che oggi ha interrogato l'assessore alla Sanità Federico Riboldi sulla procreazione medicalmente assistita. L'attesa per la fecondazione può arrivare fino a due anni, con una media attuale di 37 anni.

"I numeri forniti dall’assessore - prosegue l'esponente dem- sulle liste d’attesa sono peggiori di quanto ci aspettassimo: 500 coppie a Torino, tra Sant’Anna e Maria Vittoria, con tempi di attesa di sette mesi; 97 coppie a Fossano; 60 al Cardinal Massaia di Asti; 42 all’ospedale Maggiore di Novara. E stiamo parlando solo della prima visita".

"Dall’approvazione della legge 40 nel 2005 la PMA é raddoppiata e soprattutto infertilità e altre patologie, così come le cure oncologiche, sono affrontate attraverso un percorso di cura e non colpevolizzate come uno stigma. Regioni limitrofe come la Lombardia e l’Emilia Romagna hanno adeguato da tempo le strutture, garantendoli come servizio essenziale prima della normativa nazionale" conclude l'esponente del Pd.