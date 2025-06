Opportunità di lavoro per Medici Liberi Professionisti nel Veneto

Pediacoop H24 Group, in collaborazione con Medical Line Consulting, avvia una nuova iniziativa per coinvolgere medici liberi professionisti in un progetto strutturato e in espansione presso ospedali pubblici del Veneto.

Le figure attualmente ricercate sono:

Anestesisti

Pediatri

Medici di Pronto Soccorso

Ginecologi e Ostetrici

Radiologi

L’attività sarà modulata in base alla disponibilità dei professionisti, offrendo flessibilità e inserimento in una rete affidabile e organizzata. Si tratta di un’occasione concreta per entrare a far parte di un sistema sanitario dinamico e orientato alla qualità delle prestazioni.

Per informazioni e candidature:

Telefono: 333 8144044

E-mail: candidature@pediacooph24.it

Registrazione online: pediacooph24.it/registrati