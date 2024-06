A Preglia il “Cammino dei fiori e della vita” in ricordo dei giovani scomparsi

Il “Cammino dei fiori e della vita” si svolgerà quest’anno a Preglia. Domenica 9 giugno alle 11.00, nella chiesa dei Santi Stefano e Antonio, sarà celebrata la messa in ricordo di tutti i giovani scomparsi. Le loro foto verranno deposte dai familiari sotto l'altare; al termine seguirà la processione dei partecipanti con le foto dei loro cari, che saranno deposte in un giardinetto del parco giochi della parrocchia. Seguirà il pranzo al ristorante Continental. Per prenotazioni occorre chiamare entro il 4 giugno il referente del gruppo Antonio Santopolo al 3288131095.

Il gruppo “Genitori per sempre”, costituitosi negli anni 2000, all'interno dell'associazione "Alternativa a..." di Casa don Gianni a Domodossola, raggruppa genitori che hanno perso i figli giovani per qualunque causa: malattia, incidenti stradali, suicidi, droga, dipendenza e violenze. Si ispira ai valori della solidarietà umana e cristiana e della condivisione, e mette in atto iniziative in campo sociale aprendosi all’ascolto e all’accoglienza di altre famiglie che hanno vissuto lo stesso dolore. Accoglienza che è soprattutto rispetto.