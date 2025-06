Tedx Alberghiero Rosmini Youth: torna a Domodossola la conferenza che dà voce ai giovani

Mercoledì 4 giugno 2025, dalle ore 9.00 alle 12.15, l’Istituto Alberghiero “Mellerio Rosmini” di Domodossola (VB) ospiterà, presso l’auditorium don Tullio Bertamini del Collegio Rosmini, la quinta edizione di Tedx Alberghiero Rosmini Youth, evento aperto al pubblico e parte del circuito ufficiale TEDx.

Dal 2021, l’istituto domese si distingue a livello nazionale come l’unico alberghiero italiano a organizzare una conferenza ufficiale TEDx, ponendosi come punto di riferimento per l’innovazione educativa e la formazione di competenze comunicative e ispirazionali nei giovani.

Il tema di quest'anno, dal titolo evocativo “Disciplinae”, pone al centro della riflessione il concetto di disciplina come rigore, esercizio, dedizione, ma anche come trasmissione del sapere. In un’epoca che tende a valorizzare l’immediatezza, l’iniziativa si propone come un invito alla profondità, allo studio e all'impegno costante, per costruire libertà personale e collettiva.

Sul celebre tappeto rosso Tedx si alterneranno sei speaker, tra cui studenti dell’istituto e figure di rilievo nazionale:

Marco Rainelli, musicista originario della Valle Anzasca, con il monologo d’apertura “Disciplina e musica”;

Pietro Catzola, cuoco dei Presidenti della Repubblica e autore de Il cuoco dei Presidenti (Solferino), con “Non chi comincia, ma quel che persevera”, racconterà la sua esperienza fatta di passione e costanza;

Gabriele Novaria, studente dell’alberghiero, proporrà “Sporcarsi le mani: il prezzo giusto per la felicità”, intrecciando passione per la cucina, la natura e la ricerca personale;

Federica Poletto, giovane notaia torinese, con “La disciplina è libertà: come le regole ci rendono liberi”, offrirà uno sguardo motivazionale e formativo sul valore delle regole;

Andrea Di Persio, anch’egli studente, rifletterà su creatività e limiti con “La creatività nasce dai limiti?”;

Gian Marco Moschella, giovane amministratore locale, chiuderà con un discorso civico: “I giovani hanno ancora qualcosa da dire”.

L’evento è gratuito e aperto a tutti. Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a tedxyouth@alberghierorosmini.it.

Per maggiori informazioni è disponibile il sito ufficiale: www.tedxyouthalberghierorosmini.com

TEDx Alberghiero Rosmini Youth si conferma un laboratorio di idee e talenti, capace di offrire ai giovani un palco autentico su cui esprimere visioni, esperienze e speranze, con la forza e il rigore della parola ben costruita.