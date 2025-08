Crevoladossola punta alla riqualificazione delle medie Casetti

Il comune di Crevoladossola ha approvato il progetto per la manutenzione straordinaria della centrale termica al servizio delle scuole medie Casetti: l’intervento, dal costo totale di 80mila euro, potrebbe essere finanziato dalla regione Piemonte, tramite un bando dedicato a “Interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente” per l’annualità 2025.

Per prendere parte al bando e ottenere così il finanziamento, il comune ha dato l’ok al progetto redatto dall’ingegner Stefano Lalomia e si impegna a cofinanziare i lavori per un totale di 13.859,75 euro.