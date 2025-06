Gli Alpini donano un soffiatore all'Aib di Domodossola

Un nuovo soffiatore per la squadra Aib di Domodossola, un'attrezzatura che sarà utile per le attività di spegnimento incendi e che è stato acquistato in occasione del 50° anniversario di fondazione grazie al sostegno Gruppo Alpini di Domodossola.

Il nuovo soffiatore sarà presentato sabato 7 giugno alle 18.30 presso l'area feste La Prateria di Domodossola in occasione della festa alpina. Una cerimonia nel cuore della festa alpini che si svolgerà nel week end a La Prateria e che anticipa il raduno provinciale Aib che conclude i festeggiamenti per i 50 anni di fondazione e che si svolgerà domenica 8 giugno a Domodossola.

Alle 9.00 è previsto il ritrovo presso Largo Madonna della Neve, alle 10.00 il corteo per le vie cittadine, alle 10.30 il saluto alle Autorità e alle 11.30 la Santa messa. Infine, alle 13.00 il pranzo presso l'area feste La Prateria in regione Nosere a Domodossola in collaborazione con il gruppo Alpini Domodossola e la musica del Duo Arcobaleno. Sia sabato che domenica pomeriggio presso l'area feste "La Prateria" vi sarà l'esposizione di autoveicoli Aib e un punto informazioni.