"Verde, giallo e...stop": l'educazione stradale insegnata ai più piccoli

L’amministrazione comunale di Domodossola presenta "Verde, giallo e...stop", una nuova pubblicazione interamente dedicata all’educazione stradale, rivolta agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio.

“Il progetto – spiega il sindaco Lucio Pizzi - nato con l’intento di promuovere la cultura della sicurezza stradale fin dalla giovane età nell’ambito delle funzioni di educazione stradale, affidate dal Codice della Strada alla Polizia Locale, è stato realizzato grazie al prezioso contributo di numerose ditte e imprese locali, che hanno creduto nell’iniziativa e ne hanno sostenuto concretamente la realizzazione. La pubblicazione, pensata in modo semplice e coinvolgente, contiene informazioni, consigli pratici, giochi e illustrazioni per insegnare ai più piccoli come comportarsi correttamente quando si muovono a piedi, in bicicletta o in prossimità della strada. Particolare attenzione è stata riservata agli utenti più vulnerabili della strada e alla promozione di una mobilità sostenibile e sicura”.

Nei prossimi giorni, il materiale verrà distribuito in oltre 1.000 esemplari a tutti gli alunni delle scuole primarie del comune. L’obiettivo è quello di offrire uno strumento utile e formativo, capace di stimolare la curiosità dei bambini e, al tempo stesso, di rafforzare la consapevolezza e il senso di responsabilità nei confronti delle regole della circolazione.