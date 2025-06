Rosmini International Campus, feste e spettacoli di fine anno per gli studenti di tutte le età

Sono stati tanti gli eventi organizzati dagli studenti del Rosmini International Campus di Domodossola in occasione della fine dell’anno scolastico.

Si parte dai bambini della primaria che al doposcuola sono stati protagonisti di una festa con un pomeriggio di giochi e condivisione.

Gli alunni delle scuole medie, invece, hanno portato in scena lo spettacolo “La principessa Sissi: la storia vera dell’Imperatrice Elisabetta d’Austria”, partendo dal cortile della scuola per poi raggiungere la suggestiva cornice della Madonna della Neve, per una serata di condivisione tra studenti, docenti e famiglie, conclusasi con un momento conviviale.

Infine, la compagnia teatrale “Sister & Brothers”, interamente formata dai ragazzi dei licei, sono stati protagonisti dello spettacolo “Hercules. Da zero a hero”. La rappresentazione è stata il risultato di un lavoro durato tutto l’anno e che ha coinvolto gli studenti in tutte le fasi, dalla scrittura alla regia, dalla recitazione alla scenografia.