La studentessa Melania Maini trionfa ai campionati italiani di economia e finanza

Una giovane studentessa vigezzina trionfa ai campionati italiani di economia e finanza. Melania Maini, classe 2009, al secondo anno di turismo dell'istituto Marconi Galletti Einaudi di Domodossola, è stata premiata per essere una delle eccellenze del Piemonte dopo aver partecipato ai campionati italiani di economia e finanza conquistando il primo posto a livello regionale. La vittoria non è solo un traguardo per gli studenti e l'istituto ma rappresenta anche un segnale positivo per il territorio.

La cerimonia di premiazione si è tenuta lo scorso maggio ad Asti: mettendo in luce le sue capacità e dimostrando una conoscenza approfondita e una spiccata capacità di applicazione dei concetti economici e finanziari, Melania ha rappresentato con orgoglio il Piemonte e la scuola ossolana che si dice orgogliosa e soddisfatta degli ottimi risultati ottenuti dimostrando così l'eccellenza della preparazione dei suoi studenti. L'abbiamo incontrata: “Sono molto felice di essere arrivata a questo traguardo – dice la giovane di Druogno – perchè non me lo sarei mai aspettata. È stata una giornata molto emozionante e piena di sorprese, ma anche con un po' di ansia”.

Come ti sei preparata per le gare?

“Mi sono preparata per la gara con le prove passate, video di economia e finanza e alcune lezioni a scuola. Ho ricevuto il supporto dalla mia famiglia, dai professori che mi hanno aiutata molto fornendomi il materiale per studiare e che mi hanno accompagnata alla premiazione e anche dai miei compagni che hanno creduto in me fin dall'inizio e sono stati molto felici quando hanno saputo della mia vittoria”.

Quale è stato il momento più emozionante della gara?

“Il momento più emozionante è stato quando sono andata a Torino per la seconda gara nazionale dove ho conosciuto altre ragazze e ragazzi della mia età e ho fatto nuove amicizie”.

E riguardo al futuro e ai sogni dice: “Spero che in futuro, quasi sicuramente, questo traguardo mi aiuti nella mia carriera lavorativa ma anche nella vita”.