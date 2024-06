Festa Patronale: celebrazione e processione per le vie della città

Si celebra domani la festa Patronale di Domodossola che avrà il suo momento centrale con la messa e la processione per vie principali della città delle statue dei Santi Gervaso.

Alle 20.30 sarà celebrata la messa, seguirà la processione che percorrerà via Pellanda, via Matilde Ceretti, via Scapaccino, via Binda, piazza Cavour, via Marconi, corso Fratelli di Dio, piazza Repubblica dell’Ossola, via Beltrami, via degli Osci, piazza Mercato, via Giavina, piazza della Chiesa.

Come da tradizione, il parroco, al termine della celebrazione, premierà alcuni suoi collaboratori che hanno prestato servizio di volontariato con particolare dedizione nelle varie attività organizzate dalla parrocchia.

Per il passaggio della processione il parroco invita ad abbellire i propri balconi e le proprie finestre e fa sapere che in ufficio parrocchiale è possibile trovare le bandiere con l’effigie dei Santi patroni Gervaso e Protaso.