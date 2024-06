Si celebra la festa patronale di San Giovanni a Pestarena

Si celebra domenica 23 giugno a Pestarena la festa patronale di San Giovanni: i festeggiamenti sono organizzati dall'Associazione Figli della Miniera. Alle ore 15 di domenica sarà celebrata la Santa Messa presso la chiesa di Pestarena, seguirà la processione per le vie del paese e, al termine, il rinfresco offerto dai Figli della Miniera presso la sede dell'ex bar di Pestarena in piazza Rena Bruck. Le offerte in busta donate durante la Santa Messa saranno devolute per il restauro della chiesa di Pestarena.