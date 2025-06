Turismo, le associazioni di Novara e VCO difendono l’assessore Chiarelli

Apprendiamo dagli organi di stampa della volontà del Governatore Alberto Cirio di procedere a un rimpasto delle deleghe, in particolare quella al Turismo attualmente affidata all’Assessore Marina Chiarelli. Pur non entrando nel merito delle dinamiche politiche che hanno portato a tale decisione, riteniamo doveroso soffermarci sull’operato dell’Assessore Chiarelli, che in questi mesi ha dimostrato attenzione, ascolto e impegno concreto verso le esigenze del comparto turistico. A seguito di un confronto tra le principali associazioni di categoria delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, e in rappresentanza degli operatori turistici del territorio, esprimiamo il nostro pieno sostegno all’Assessore Chiarelli, apprezzata per la sua capacità di dialogo, per il supporto garantito alle imprese – grandi e piccole – e per l’efficace lavoro di coordinamento e promozione svolto finora. In un momento tanto delicato per il settore, già duramente colpito negli anni recenti dalla pandemia, riteniamo controproducente interrompere un percorso virtuoso appena avviato. La stagione turistica è in pieno corso, e un cambio di delega proprio ora significherebbe vanificare mesi di lavoro e ricominciare da capo, con pesanti ricadute operative ed economiche. Non è nostra intenzione entrare nelle logiche partitiche: la nostra preoccupazione è esclusivamente rivolta alla tutela di un settore che incide per circa un terzo sul PIL regionale. Per questo, con fermezza e responsabilità, chiediamo il mantenimento della delega al Turismo all’Ass.re Chiarelli. Confidiamo nella sensibilità del Presidente Cirio e auspichiamo una riflessione che tenga conto delle ricadute reali su un comparto chiave per lo sviluppo del Piemonte.

Le Associazioni e gli Operatori Turistici delle Province di Novara e del VCO

Federalberghi Vco

Federalberghi Novara

Faita Piemonte