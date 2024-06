Maxischermo in piscina per la partita dell'Italia

In occasione della terza partita del girone degli Europei 2024, questa sera alle piscine comunali di Domodossola sarà proiettata la partita su maxischermo ledwall. Italia - Croazia, partita importante che deciderà il futuro degli azzurri.



Dopo i vari eventi spostati e rimandati per maltempo l'Urban Pool Bar vi aspetta per fare festa insieme. Dopo l'evento di questa sera è in programma per sabato 29 giugno il pomeriggio in diretta radio con RadioStudio92 accompagnato da tanta musica e divertimento.

Domenica 30 giugno invece torna la musica live con gli Effettoliga a bordo piscina dalle ore 16.00. Urban annuncia che, luglio sarà ricco di eventi e ci saranno tante novità in arrivo, tra cui una grossa collaborazione. Per maggior info e prenotazioni contattare il numero 345 1067383.