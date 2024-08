Giornata Umanitaria Mondiale: un tributo agli eroi silenziosi.

Ogni anno, il 19 agosto, si celebra la Giornata Umanitaria Mondiale, un'occasione per onorare gli operatori umanitari che mettono a rischio la propria vita per aiutare le persone in situazioni di crisi, guerra e difficoltà. La giornata nasce nel 2008, quando l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite decise di commemorare le vittime dell’attentato a Baghdad, che costò la vita di 22 persone, fra cui il rappresentante dell’ONU.

La ricorrenza ha un duplice scopo: rendere omaggio agli operatori umanitari e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della loro protezione, in un contesto globale dove i conflitti armati, le catastrofi naturali e le crisi umanitarie mettono costantemente a rischio la vita di milioni di persone. Dal 2003 ad oggi, migliaia di operatori sono stati vittime di attacchi: feriti, sequestrati e uccisi per salvare la vita ad altre persone. La campagna promuove azioni concrete come la garanzia sul rispetto delle leggi internazionali, al fine di proteggere i civili e i volontari nelle zone di conflitto. È un richiamo alla responsabilità collettiva verso chi, ogni giorno, lotta per alleviare la sofferenza nel mondo, spesso in condizioni di pericolo estremo.

Durante questa occasione non possiamo dimenticare tutti quei volontari che, ogni giorno, si impegnano per il benessere del nostro territorio, della comunità e dei cittadini. Che si tratti di soccorrere in caso di emergenza, di offrire supporto ai più deboli, o di garantire la sicurezza e protezione, il loro contributo è inestimabile. Spesso lontani dai riflettori, oggi, come ogni giorno dell’anno, va un nostro sentito ringraziamento.