Ritorna il Concerto Estivo della Filarmonica

Anche quest’anno torna l’atteso concerto estivo organizzato dalla Filarmonica di Villadossola. Sotto la direzione del maestro Riccardo Armari, l’ensemble offrirà una serata musicale intitolata “La mia banda suona il rock”, che vedrà come ospite d’eccezione Maurino Dellacqua.

L’appuntamento è fissato per venerdì 27 giugno alle ore 21, presso la sede storica della Filarmonica. In caso di maltempo, la performance si svolgerà all’interno della sala museale dell’ex cinema, per garantire comunque lo svolgimento dell’evento in tutta sicurezza.