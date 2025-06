Villadossola, saranno abbattuti cinque alberi pericolanti nel Parco delle Rimembranze

Tramite un’ordinanza emessa il 25 giugno, il sindaco di Villadossola Bruno Toscani ha stabilito la necessità di un intervento di messa in sicurezza nel Parco delle Rimembranze, a causa della presenza di alberi pericolanti.

Sono infatti stati individuati, tramite la perizia di un esperto, cinque alberi in “condizioni fitosanitarie e strutturali compromesse, tali da rappresentare un concreto rischio per la pubblica incolumità e l'integrità dei beni pubblici e privati”, come si legge nell’ordinanza. Ma si rendono necessari anche ulteriori “interventi di manutenzione e potatura per le restanti alberature, finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza”.

Nei prossimi giorni si procederà dunque all’abbattimento dei cinque alberi pericolanti, nonché agli interventi di manutenzione per le restanti piante presenti nel parco, in modo da rendere sicura l’intera area. Per permettere gli interventi necessari, il parco sarà temporaneamente chiuso al pubblico: il comune provvederà a informare la cittadinanza riguardo la data e la durata dei lavori tramite apposita cartellonistica che sarà posizionata in zona.