La Compagniadellozio torna in scena al castello di Vogogna con "Le allegre comari di Windsor"

Venerdì 28 giugno il castello di Vogogna ospita un nuovo appuntamento con “Diffusioni teatrali”, la rassegna promossa dalla Compagniadellozio. Alle 21.00 va infatti in scena “Le allegre comari di Windsor”, adattamento dell’omonima commedia di William Shakespeare.

Questa la trama dello spettacolo: John Falstaff, cavaliere scalcinato a caccia di quattrini, per procurarsi un po’ di denaro decide di corteggiare due donne sposate: Madama Page e Madama Ford. Le due però scoprono i piani del rozzo aspirante amante e decidono di prendersene gioco, e di prendere contemporaneamente in giro il signor Ford, marito geloso. Nasce così una delle più fortunate commedie di Shakespeare che in un gioco di equivoci mette a nudo non solo l’inadeguatezza di Falstaff, ma anche i difetti di tutti gli altri personaggi della vicenda.

I personaggi sono interpretati dagli attori Cecilia Andreasi, Martina Boselli, Laura Grosso, Matteo Minetti, Matteo Morigi, diretti dal regista Luca Savani. Lo stesso Matteo Minetti è anche lo sceneggiatore che ha adattato il testo del poeta inglese: “Shakespeare è un caposaldo del teatro occidentale; sempre attuale, sempre in grado di dire verità profonde agli uomini e alle donne del nostro tempo; per questo lo frequentiamo spesso e ci divertiamo a portarlo in scena. Questo spettacolo è una delle nostre grandi soddisfazioni e sappiamo che anche il nostro pubblico lo apprezza profondamente. Oggi una risata serve come una medicina per il nostro tempo complicato, come era anche il tempo di Shakespeare. Vogliamo ridere insieme e ricordarci insieme la bellezza del poter apprezzare la bellezza”, le sue parole.